Щиты доставляют: в Нижний приедут новые щиты для метро

Еще один такой щит доставят на стройплощадку на Сенной. Оттуда он пойдет под землей параллельно стартовавшему недавно «Владимиру». По своим характеристикам щиты очень похожи.

Напомним, «Владимир» пройдет 1,5 километра до площади Свободы. Глубина залегания новой станции метро «Площадь Свободы» в Нижнем — около 13 метров под поверхностью, а «Сенной» — примерно 12 метров.

Строительство новых участков нижегородского метрополитена планируют завершить в 2025 году. Такими данными делится Telegram-канал «МетроНН».

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Фото: unsplash