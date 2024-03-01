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Транспорт

Щиты доставляют: в Нижний приедут новые щиты для метро

На улице Горького в Нижнем скоро продолжится обустройство стартового котлована. Там стартует сборка тоннелепроходческого комплекса. Он же будет прокладывать тоннель до площади Свободы. Смотрим, как щит завозят и разгружают.

Еще один такой щит доставят на стройплощадку на Сенной. Оттуда он пойдет под землей параллельно стартовавшему недавно «Владимиру». По своим характеристикам щиты очень похожи.

Напомним, «Владимир» пройдет 1,5 километра до площади Свободы. Глубина залегания новой станции метро «Площадь Свободы» в Нижнем — около 13 метров под поверхностью, а «Сенной» — примерно 12 метров. 

Строительство новых участков нижегородского метрополитена планируют завершить в 2025 году. Такими данными делится Telegram-канал «МетроНН».

 

 

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Фото: unsplash

 

 

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