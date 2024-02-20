Нижегородский арт-трамвай возвращается

Напомним, в мае прошлого года во время капремонта работники Депо №1 допустили ошибку. Они полностью закрасили трамвай.

Нижегородцы поддержали проект и теперь (спустя долгие месяцы согласования) власти выделили деньги на его обновление. На реализацию проекта требуется четыре миллиона рублей, половина из которых пойдет на оформление и покраску, а другая половина — на организацию мероприятий.

Уже скоро Арт-Трамвай вернется на городские рельсы.

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Фото: фотобанк