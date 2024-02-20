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Транспорт

Нижегородский арт-трамвай возвращается

В Нижнем восстановят и запустят арт-трамвай. Творческое пространство в настоящем вагоне «оживет». Здесь уже стартовали подготовительные работы. Они займут несколько месяцев. После чего, трамвай будет курсировать по городу. В обновленном транспорте откроется первая в России мобильная арт-резиденция с лекциями, мастер-классами и перфомансами.

 

Напомним, в мае прошлого года во время капремонта работники Депо №1 допустили ошибку. Они полностью закрасили трамвай. 

Нижегородцы поддержали проект и теперь (спустя долгие месяцы согласования) власти выделили деньги на его обновление. На реализацию проекта требуется четыре миллиона рублей, половина из которых пойдет на оформление и покраску, а другая половина — на организацию мероприятий.

Уже скоро Арт-Трамвай вернется на городские рельсы. 

 

 

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Фото: фотобанк

 

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