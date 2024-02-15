Видео дня: на стройплощадке метро в Нижнем «ручьи» бетона

На этапе подготовки территории возле торгового центра переустроили 1 тысячу метров городских инженерных сетей: электричества, связи, наружного освещения и газоснабжения.

А еще, для удобства здесь проложили новую объездную дорогу и переустановили контактные сети для движения трамваев.

Сейчас рабочие уже залили первые кубометры бетона для закрепления каркаса форшахты. От площади Сенной до площади Свободы глубина котлована будет достигать до 24 метров.

Напомним, тоннелепроходческий комплекс «Владимир» запустили в Нижнем Новгороде на стройплощадке метро на площади Сенной. Его привезли на стройплощадку еще осенью 2023 года, а в декабре началось строительство демонтажного комплекса.

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Фото: unsplash