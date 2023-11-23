Первый электробус «МиНиН» в Нижнем

Новый транспорт будет вмещать 75 пассажиров. 250 километров на одном заряде. Полная зарядка будет занимать около пяти часов.

До конца 2025 года в Нижнем планируется провести глобальное обновление системы электротранспорта.

Закупят электробусы, обновят парк трамвайных вагонов, а также трамвайных путей.







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Фото: фотобанк