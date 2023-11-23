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Транспорт

Первый электробус «МиНиН» в Нижнем

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В Нижнем презентовали первый электробус «МиНиН», который выпустили в Ворсме. Всего в Нижегородской области планируют собрать 62 единицы — это примерно половина от общего объема заказа электробусов для столицы Приволжья.

 

Новый транспорт будет вмещать 75 пассажиров. 250 километров на одном заряде. Полная зарядка будет занимать около пяти часов.

До конца 2025 года в Нижнем планируется провести глобальное обновление системы электротранспорта.

Закупят электробусы, обновят парк трамвайных вагонов, а также трамвайных путей.



 

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Фото: фотобанк

 

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