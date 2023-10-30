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Транспорт

Нижегородские «Метеор» и Мустай Карим в списке главных достижений России

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Сразу два нижегородских судна — в списке главных достижений современной России.

Самый большой в России круизный теплоход — «Мустай Карим» построен на заводе «Красное Сормово». Он создан по принципу «плавучей гостиницы» и соответствует уровню пятизвездочного отеля. Лайнер имеет обратно наклонный нос для резки волн, из-за чего его часто сравнивают с утюгом.

Самое быстрое в мире судно на подводных крыльях — «Метеор 120Р» выпускают в Чкаловске на ЦКБ имени Алексеева. Судна могут работать в сложных условиях, например, в местностях, где реки небольшой глубины.



 

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Фото: фотобанк

 

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