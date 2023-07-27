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Транспорт

На «Нижегородское кольцо» возвращается фестиваль скорости

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29 и 30 июля на автодроме под Богородском откроется этап Российской серии кольцевых гонок. Он пройдет в формате фестиваля скорости: зрителей ждут не только зрелищные гонки, но и развлечений для всей семьи.

 

В программе уик-энда:

  • сражение Lada с Audi и Hyundai
  • гоночные симуляторы
  • экскурсии в боксы команд — возможность рассмотреть машины во всех деталях и увидеть работу механиков
  • плюс программа развлечений для всей семьи

12+

 

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Фото: unsplash

 

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