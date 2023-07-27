На «Нижегородское кольцо» возвращается фестиваль скорости

29 и 30 июля на автодроме под Богородском откроется этап Российской серии кольцевых гонок. Он пройдет в формате фестиваля скорости: зрителей ждут не только зрелищные гонки, но и развлечений для всей семьи.
В программе уик-энда:
- сражение Lada с Audi и Hyundai
- гоночные симуляторы
- экскурсии в боксы команд — возможность рассмотреть машины во всех деталях и увидеть работу механиков
- плюс программа развлечений для всей семьи
12+
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Фото: unsplash
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