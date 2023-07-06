В Нижнем снизились автоугоны

Аналитики группы «Ренессанс страхование» провели исследование и рассказали, как часто угоняют машины у нижегородцев. Наибольший интерес злоумышленники проявляли к маркам Kia, Hyundai и BMW.
В Нижнем сохраняется тренд на снижение числа угонов автомобилей.
Количество угонов и краж за первое полугодие 2023 года снизилось в три раза (+194%). Особенно резкое падение числа случаев можно наблюдать еще в феврале, а пики активности угонщиков пришлись на май 2023 года.
Чаще всего жертвами нижегородских злоумышленников становятся владельцы Kia, Hyundai, BMW, Toyota, Citroen, Audi, Mitsubishi и Porsche.
По итогам первых шести месяцев этого года, самой популярной у преступников оказалась модель Kia Rio. В топ-3 самых популярных у угонщиков моделей автомобилей вошли Hyundai Santa Fe и Kia Cerato.
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Фото: unsplash
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