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Транспорт

В Нижнем снизились автоугоны

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Аналитики группы «Ренессанс страхование» провели исследование и рассказали, как часто угоняют машины у нижегородцев. Наибольший интерес злоумышленники проявляли к маркам Kia, Hyundai и BMW.

 

В Нижнем сохраняется тренд на снижение числа угонов автомобилей.

Количество угонов и краж за первое полугодие 2023 года снизилось в три раза (+194%). Особенно резкое падение числа случаев можно наблюдать еще в феврале, а пики активности угонщиков пришлись на май 2023 года.

Чаще всего жертвами нижегородских злоумышленников становятся владельцы Kia, Hyundai, BMW, Toyota, Citroen, Audi, Mitsubishi и Porsche.

По итогам первых шести месяцев этого года, самой популярной у преступников оказалась модель Kia Rio. В топ-3 самых популярных у угонщиков моделей автомобилей вошли Hyundai Santa Fe и Kia Cerato.



 

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Фото: unsplash

 

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