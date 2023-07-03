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Транспорт

Авиакомпания «Россия» запускает рейсы из Нижнего в Египет

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Авиакомпания «Россия» открывает полетную программу в Хургаду из Нижнего. Программа полетов запускается в партнерстве с туристическим оператором страны «Библио-Глобус».

 

Билеты на рейсы доступны при бронировании тура, включающего перелет, трансфер, проживание и экскурсии.

Из столицы Приволжья полеты пройдут два раза в неделю с 4 июля — по вторникам и пятницам. Все рейсы выполняются на лайнерах Боинг 737–800 в моноклассной компоновке.

Самолеты вмещают на борт 189 человек в классе эконом.


 

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Фото: unsplash


 

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