Авиакомпания «Россия» запускает рейсы из Нижнего в Египет

Авиакомпания «Россия» открывает полетную программу в Хургаду из Нижнего. Программа полетов запускается в партнерстве с туристическим оператором страны «Библио-Глобус».
Билеты на рейсы доступны при бронировании тура, включающего перелет, трансфер, проживание и экскурсии.
Из столицы Приволжья полеты пройдут два раза в неделю с 4 июля — по вторникам и пятницам. Все рейсы выполняются на лайнерах Боинг 737–800 в моноклассной компоновке.
Самолеты вмещают на борт 189 человек в классе эконом.
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Фото: unsplash
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