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Транспорт

До конца года в Нижний поставят 50 новых трамваев

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До конца этого года в городе выпустят на линии 50 новых трамваев. А до 2027 года в город поступит 170 вагонов.

 

Концессионное соглашение заключено между правительством региона и ООО «Экологические проекты».

На модернизацию инфраструктуры и закупку новых трамваев планируют потратить 50,4 миллиарда рублей, из которых 35 миллиардов рублей — средства инвестора, 15,1 миллиарда — безвозмездная субсидия.

В настоящий момент продолжается ремонт трамвайных путей на трех участках на проспекта Гагарина и улицы Коминтерна.

Работы находятся в разной стадии готовности.


 

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Фото: unsplash

 

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