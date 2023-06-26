До конца года в Нижний поставят 50 новых трамваев

До конца этого года в городе выпустят на линии 50 новых трамваев. А до 2027 года в город поступит 170 вагонов.
Концессионное соглашение заключено между правительством региона и ООО «Экологические проекты».
На модернизацию инфраструктуры и закупку новых трамваев планируют потратить 50,4 миллиарда рублей, из которых 35 миллиардов рублей — средства инвестора, 15,1 миллиарда — безвозмездная субсидия.
В настоящий момент продолжается ремонт трамвайных путей на трех участках на проспекта Гагарина и улицы Коминтерна.
Работы находятся в разной стадии готовности.
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Фото: unsplash
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