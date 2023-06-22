Нижегородский арт-трамвай запустят к осени

В разрисованном художниками вагоне проводили лекции и мастер-классы. Но во время капремонта трамвай закрасили.

Сейчас нижегородцы надеются восстановить проект. На его реализацию требуется четыре миллиона рублей, половина из которых пойдет на оформление и покраску, а другая половина — на организацию мероприятий.

Ожидается, после восстановления арт-трамвай будет курсировать по маршрутам №2 и 5.







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Фото: фотобанк