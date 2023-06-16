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Транспорт

«Метеоры» между Нижним и Ульяновском

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В следующем году планируют запустить «Метеоры» между Нижним и Ульяновском.

 

Сейчас есть возможность возобновить речное сообщение между двумя городами, используя суда класса «Метеор».

На лето 2023 года запланировано тестирование, а со следующего года «Метеоры» будут запущены в эксплуатацию. Расстояние между городами судно преодолеет примерно за шесть часов.

Ожидается, что регион закупит «Метеор» в конструкторском бюро имени Алексеева, а Ульяновская примет участие в субсидировании.


 

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Фото: фотобанк

 

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