Открыта временная дорога на Сенной

В Нижнем открыли временную дорогу в районе строительной площадки будущей станции метро «Сенная». Объездная дорога проложена от Печерского съезда до канатной дороги и жилых домов.
Длина временной двухполосной дороги — около 250 метров, она оборудована тротуаром. Сейчас устанавливаются опоры электроосвещения.
Следующим этапом строительства станет обустройство стартового котлована в районе площади Сенной.
Летом на площадку будет доставлен тоннелепроходческий щит.
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Фото: телеграм-канал «Метро НН»
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