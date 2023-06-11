Открыта временная дорога на Сенной

Длина временной двухполосной дороги — около 250 метров, она оборудована тротуаром. Сейчас устанавливаются опоры электроосвещения.

Следующим этапом строительства станет обустройство стартового котлована в районе площади Сенной.

Летом на площадку будет доставлен тоннелепроходческий щит.









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Фото: телеграм-канал «Метро НН»