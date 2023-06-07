Стало известно, когда достроят еще три станции метро в Нижнем

Нижегородцам рассказали о датах завершения строительства трех новых станций метро. Станции метро «Сенная» и «Площадь Свободы» в Нижнем Новгороде планируют открыть до 2026 года.
Еще одну станцию — «Сормовскую» планируют открыть до 2027 года.
Ранее сообщалось, что после ввода станций «Площадь Свободы» и «Сенная» пассажиропоток увеличится в 2,5 раза. Эксперты прогнозируют, что он достигнет отметки в 12 миллионов человек в год.
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Фото: unsplash
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