Жители Нижнего хотят ужесточить наказание за переход дороги в неположенном месте

Водители из Нижнего посчитали свои траты на штрафы и оказалось, что больше половины (88%) ежегодно отдает за это сумму не превышающую 2000 рублей.

По мнению нижегородцев размер некоторых штрафов следует уменьшить. Большинство респондентов (56%) считает, что это должно касаться незначительного превышения скорости, тонированных стекол и непристегнутый ремень. В топ-5 штрафов, стоимость которых следует уменьшить, вошли просроченная страховка и парковка в неположенном месте.

В рамках опроса нижегородцев назвали ПДД, за нарушение которых, сумма штрафа должна быть увеличена. В список вошли блокирование автомобиля на парковке (64%), переход дороги в неположенном месте (52%), движение по обочине (48%), выезд на встречную полосу (44%) и проезд на красный (36%).

По нашей статистике частота ДТП в первом квартале этого года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





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Фото: unsplash