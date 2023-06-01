18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Жители Нижнего хотят ужесточить наказание за переход дороги в неположенном месте

Поделиться:

Аналитики группы «Ренессанс страхование» провели опрос и выяснили: большинство нижегородцев считают, что необходимо смягчить наказание за превышение скорости, тонированные стекла и парковку в неположенном месте.

 

Водители из Нижнего посчитали свои траты на штрафы и оказалось, что больше половины (88%) ежегодно отдает за это сумму не превышающую 2000 рублей.

По мнению нижегородцев размер некоторых штрафов следует уменьшить. Большинство респондентов (56%) считает, что это должно касаться незначительного превышения скорости, тонированных стекол и непристегнутый ремень. В топ-5 штрафов, стоимость которых следует уменьшить, вошли просроченная страховка и парковка в неположенном месте.

В рамках опроса нижегородцев назвали ПДД, за нарушение которых, сумма штрафа должна быть увеличена. В список вошли блокирование автомобиля на парковке (64%), переход дороги в неположенном месте (52%), движение по обочине (48%), выезд на встречную полосу (44%) и проезд на красный (36%).

По нашей статистике частота ДТП в первом квартале этого года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: