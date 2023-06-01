«Валдаи» открывают три регулярных рейса

Сейчас нижегородцы могут отправиться до Бора — уже доступны билеты на ближайшие даты. Дорога займет всего 15 минут.

Рейсы до Макарьева откроются с 3 июня. Из столицы Приволжья скоростное судно будет отправляться в 8:15 и в пути будет находиться около двух часов.

До Чебоксар на «Валдаях» можно будет добраться с 10 июня.





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Фото: telegram-канал «Южная служба новостей»