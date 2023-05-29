До конца 2023 года в Нижнем появятся первые электробусы

Электробусы поступят не только в Нижегородскую область, но и в Краснодарский, Красноярский, Пермский край, Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области. Всего в разные регионы планируют поставить 284 электробуса.

Для нового вида транспорта планируют в городе установят зарядные станции.

Каждый электробус, который предполагают приобрести для Нижнего Новгорода, стоит миллион рублей.







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Фото: mos.ru