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Транспорт

До конца 2023 года в Нижнем появятся первые электробусы

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В Нижнем Новгороде появятся первые электробусы – они должны поступить в город до конца 2023 года.

 

Электробусы поступят не только в Нижегородскую область, но и в Краснодарский, Красноярский, Пермский край, Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области. Всего в разные регионы планируют поставить 284 электробуса.

Для нового вида транспорта планируют в городе установят зарядные станции.

Каждый электробус, который предполагают приобрести для Нижнего Новгорода, стоит миллион рублей.



 

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Фото: mos.ru

 

 

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