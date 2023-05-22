Нижний получил 444 млн рублей на модернизацию трамвайной сети

Так, город получил первые 444 миллиона рублей на модернизацию трамвайной сети. Средства пойдут на аванс за 12 трамваев и другие расходы.

Нижегородская область — первый регион, который получил финансирование ВЭБ.РФ в рамках госпрограммы.







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Фото: unsplash