Нижний получил 444 млн рублей на модернизацию трамвайной сети

В Нижнем стартовал масштабный проект по обновлению электротранспорта. Он включает реконструкцию около 150 километров трамвайных линий, ремонт 15 подстанций и трех депо, а также закупку 170 трамваев «МиНиН».
Так, город получил первые 444 миллиона рублей на модернизацию трамвайной сети. Средства пойдут на аванс за 12 трамваев и другие расходы.
Нижегородская область — первый регион, который получил финансирование ВЭБ.РФ в рамках госпрограммы.
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Фото: unsplash
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