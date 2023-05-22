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Транспорт

Между Нижним и Богородском пустят дополнительные поезда

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С 22 мая из Богородска в Нижний Новгород начнут курсировать дополнительные поезда. Решение об их запуске было принято из-за пробок на развязке в Ольгино.

 

Так, в 7:30 будет отправляться поезд «Окская — Кожевенное». Он будет прибывать на станцию Кожевенное в 07:57.

В 08:10 запустят поезд «Кожевенное – Нижний Новгород» с остановкой на станции «Буревестник». Прибытие в Нижний — в 9:08.

Еще один поезд — «Нижний Новгород-Окская» отправится из города в 14:49 и прибудет на конечную станцию в 15:27.

Кроме того, изменится время движения поезда «Металлист – Нижний Новгород». Отправление — в 05:32, прибытие — в 07:34.



 

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Фото: ОАО «РЖД»

 

 

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