Между Нижним и Богородском пустят дополнительные поезда

Так, в 7:30 будет отправляться поезд «Окская — Кожевенное». Он будет прибывать на станцию Кожевенное в 07:57.

В 08:10 запустят поезд «Кожевенное – Нижний Новгород» с остановкой на станции «Буревестник». Прибытие в Нижний — в 9:08.

Еще один поезд — «Нижний Новгород-Окская» отправится из города в 14:49 и прибудет на конечную станцию в 15:27.

Кроме того, изменится время движения поезда «Металлист – Нижний Новгород». Отправление — в 05:32, прибытие — в 07:34.







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Фото: ОАО «РЖД»