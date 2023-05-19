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Транспорт

Цифра дня: каждый третий водитель из Нижнего считает, что его оштрафовали несправедливо

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Аналитики группы «Ренессанс страхование» провели исследования и выяснили, какие сложность вызывают у нижегородцев новые правила ПДД.

 

С 1 марта этого года вступили в силу несколько изменений в правилах дорожного движения. Так, большинство нижегородцев не смогли ответить правильно на все вопросы по новым правилам.

Самым сложным для запоминания оказался принцип движения на круговом перекрестке и обозначение главной дороги.

Вторым по сложности признан вопрос о запрете остановки на островке безопасности. А электронные документы, которые можно предъявлять инспектору ГИБДД, поставили в тупик 54% нижегородских водителей.

Только за первый квартал 2023 года 52% автомобилистов уже успели получить штраф. Каждый третий водитель (30%) уверен, что его штраф выписан несправедливо. Случившееся видится респондентам простым стечением обстоятельств и своей вины они не чувствуют (18%).

По статистике, самыми аккуратными автомобилистами признаны водители 50+ со стажем вождения более 30 лет. Почти такая же статистика у водителей 40+ лет (со стажем в 20 лет) — даже если они попадают в ДТП, то его последствия обычно менее серьезные.


 

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Фото: unsplash


 

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