Для Нижнего планируют закупить более 100 электробусов

Для областного бюджета стоимость одного электробуса — около миллиона рублей (с учетом субсидирования в рамках федеральной программы).

Частичная замена троллейбусов на электробусы позволит увеличить протяженность маршрутов электротранспорта в Нижнем Новгороде на 80 км и охватить новые микрорайоны — ЖК «Торпедо», «Цветы» и «Новая Кузнечиха».







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