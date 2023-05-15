Для Нижнего планируют закупить более 100 электробусов

62 электробуса с ночной зарядкой и 51 электробус с возможностью быстрой зарядки планируется закупить в рамках обновления городского электротранспорта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает сообщество «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» «ВКонтакте».
Для областного бюджета стоимость одного электробуса — около миллиона рублей (с учетом субсидирования в рамках федеральной программы).
Частичная замена троллейбусов на электробусы позволит увеличить протяженность маршрутов электротранспорта в Нижнем Новгороде на 80 км и охватить новые микрорайоны — ЖК «Торпедо», «Цветы» и «Новая Кузнечиха».
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Фото: соцсети
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