Теплоход со 113 пассажирами сел на мель у берегов Городца

Теплоход «Илья Муромец» с 113 пассажирами на борту сняли с мели на Волге в Городце.
Ранее сообщалось, что 7 мая около 14:00 на Волге в городе Городец между шлюзами село на мель пассажирское судно «Илья Муромец». На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. К месту происшествия направили буксир Волжского пароходства.
Теплоход направлялся из Казани в Москву и должен был сделать остановку у причала «Галанино».
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Судно не повреждено.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: соцсети
Комментарии (0)