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Транспорт

Теплоход со 113 пассажирами сел на мель у берегов Городца

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Теплоход «Илья Муромец» с 113 пассажирами на борту сняли с мели на Волге в Городце.

 

Ранее сообщалось, что 7 мая около 14:00 на Волге в городе Городец между шлюзами село на мель пассажирское судно «Илья Муромец». На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. К месту происшествия направили буксир Волжского пароходства.

Теплоход направлялся из Казани в Москву и должен был сделать остановку у причала «Галанино».

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Судно не повреждено.

 

 

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Фото: соцсети

 

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