Старт навигации «Валдаев»

Навигация «Валдаев» стартует в Нижегородской области 1 мая. Первый рейс отправился от причала № 8.
В начале мая из-за высокого уровня воды пассажирам будут доступны только рейсы до Шуховской башни и обзорные прогулки вдоль Нижнего.
После стабилизации паводковой обстановки откроются маршруты до Городца, Макарьева, Юрино и Чкаловска.
Кроме того, на май запланированы тестовые рейсы в Муром. Запуск остальных маршрутов будет зависеть от паводковой обстановки.
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Фото: fleetphoto
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