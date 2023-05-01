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Транспорт

Старт навигации «Валдаев»

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Навигация «Валдаев» стартует в Нижегородской области 1 мая. Первый рейс отправился от причала № 8.

 

В начале мая из-за высокого уровня воды пассажирам будут доступны только рейсы до Шуховской башни и обзорные прогулки вдоль Нижнего.

После стабилизации паводковой обстановки откроются маршруты до Городца, Макарьева, Юрино и Чкаловска.

Кроме того, на май запланированы тестовые рейсы в Муром. Запуск остальных маршрутов будет зависеть от паводковой обстановки.

 

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Фото: fleetphoto


 

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