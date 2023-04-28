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Транспорт

20 млрд рублей на развитие электротранспорта

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Почти 20 миллиардов рублей на развитие электротранспорта получит Нижегородская область в ближайшие два года.

 

В этом году из федерального бюджета на эти цели пойдет 10,36 миллиарда рублей. Средства пойдут на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта. В бюджет следующего года заложено 5,7 миллиарда, а на 2025 год — еще около 3,9 миллиарда.

Это позволит сделать работу электротранспорта более надежной и комфортной на годы вперед.

Кроме того, 300 миллионов рублей направят на развитие туристической инфраструктуры, поддержку общественных инициатив в данной сфере и событийные мероприятия. Еще 353 миллионов рублей пойдет на проектирование туристского кода центра Нижнего Новгорода и Городца.



 

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Фото: Екатерина Спехова

 

 

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