Больше половины нижегородцев боятся обмана на дороге

Каждый четвертый автомобилист города признался, что за все время вождения, хоть раз сталкивался с мошенниками на дороге.

В пятерку самых популярных схем также вошли требования о возмещении ущерба за царапину на парковке (45%) и имитация столкновения с машиной, которая специально паркуется ближе к транспортному средству жертвы (29%).

Так, каждому второму нижегородцу для того, чтобы испытывать опасения, достаточно лишь знать о существовании обманных схем.

Большинству жителей удается выпутаться из ситуации, когда их пытаются заставить заплатить на месте за якобы причиненный ущерб (87%). Каждому третьему (31%) в этом помогает видеорегистратор и камеры, расставленные в слепых зонах. Каждый пятый (22%) считает, что смог убедить мошенников, что ущерб не был нанесен, так как на машине отсутствовали царапины от столкновения. 16% были спасены благодаря вызову сотрудников ГИБДД, а 7% — благодаря звонку страховому агенту, а 6% отмечают, что смогли вовремя избежать опасной ситуации только благодаря своему опыту вождения.







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Фото: unsplash