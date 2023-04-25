В Канавинском районе планируют создать платную парковку

Территорию на улице Лесной городок в Канавинском районе планируют отдать под платную парковку. Соответствующие документы опубликованы на сайте городской администрации.
Речь идет об участке около дома №6А площадью 1250 квадратных метров. Комитет по управлению городским имуществом планирует сдать его в аренду сроком на три года.
Арендатора будут искать при помощи электронного аукциона, который запланирован на 7 июня. Начальная цена контракта — 489 тысяч рублей за год аренды.
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Фото: unsplash
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