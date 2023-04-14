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Транспорт

Стали известны причины, когда нижегородцы решают купить новое авто

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Основными причинами для замены старого авто после ДТП признаны — невозможность полного восстановления авто, деформация его передней части и дверных проемов. Об этом сообщают аналитики Группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод». 

 

Подавляющее большинство участников опроса из Нижнего (74%) отмечают, что попадали в ДТП на своем автомобиле.

По России Нижний занял первое место среди городов с большой долей жителей, попадающих в ДТП (доля тех, кто часто попадает в ДТП, равна 46%).

Большинство нижегородцев (76%) начинает задумываться над тем, чтобы заменить автомобиль сразу же после аварии, из них каждый седьмой (14%) уже купил новую машину. Чаще всего “на замену” выбирают авто с пробегом (77%).

Простота ремонта привлекает 5% респондентов, а 2% признались, что таким образом избавляются от страха получить царапину на совершенно новую и дорогостоящую машину.

В десятку причин для покупки нового автомобиля вошли искривление задней части старого авто (46%), повреждение окон (40%) и двигателя (38%), необходимость замены нескольких кузовных деталей (25%), провисание дверей (25%), постоянные скрипы при движении (17%) и наличие пробоин, вмятин и царапин (13%).



 

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Фото: unsplash

 

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