Стали известны причины, когда нижегородцы решают купить новое авто

Подавляющее большинство участников опроса из Нижнего (74%) отмечают, что попадали в ДТП на своем автомобиле.

По России Нижний занял первое место среди городов с большой долей жителей, попадающих в ДТП (доля тех, кто часто попадает в ДТП, равна 46%).

Большинство нижегородцев (76%) начинает задумываться над тем, чтобы заменить автомобиль сразу же после аварии, из них каждый седьмой (14%) уже купил новую машину. Чаще всего “на замену” выбирают авто с пробегом (77%).

Простота ремонта привлекает 5% респондентов, а 2% признались, что таким образом избавляются от страха получить царапину на совершенно новую и дорогостоящую машину.

В десятку причин для покупки нового автомобиля вошли искривление задней части старого авто (46%), повреждение окон (40%) и двигателя (38%), необходимость замены нескольких кузовных деталей (25%), провисание дверей (25%), постоянные скрипы при движении (17%) и наличие пробоин, вмятин и царапин (13%).







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Фото: unsplash