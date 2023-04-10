Стало известно, когда запустят тоннелепроходческие щиты для строительства нижегородского метро

Положительные заключения экспертизы получены почти по всем этапам подготовительного периода. А ход работ проверила комиссия во главе с представителями Фонда развития территорий РФ.

Так, на стройплощадке по улице Горького уже выполнено 124 буросекущих сваи — это более 50% от общего объема. Буровые работы идут и в районе будущей станции «Сенная». Здесь также укрепляют грунт.

Строительство новой станции метро в Сормове стартует уже этой осенью. Ее планируют возвести на улице Станционной.

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Фото: NN.Metro