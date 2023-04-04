Старые троллейбусы в Нижнем заменят электробусами

Нижегородская область получит субсидии: часть средств пойдет на возмещение закупки трамваев «МиНиН», часть — на закупку электробусов.

Благодаря закупке электробусов восстановят маршруты № 9 и № 31, которые изменили на время строительства метро. Кроме того, будут продлены маршруты до новых микрорайонов.

В планах обновление депо № 2 и № 3, которые обслуживают троллейбусные маршруты в заречной части столицы Приволжья.







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Фото: архив пресс-служб