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Транспорт

Старые троллейбусы в Нижнем заменят электробусами

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Все троллейбусы в депо №1 Нижнего Новгорода заменят на электробусы. Заявка региона в рамках развития городского электротранспорта уже одобрена Федеральным правительством.

 

Нижегородская область получит субсидии: часть средств пойдет на возмещение закупки трамваев «МиНиН», часть — на закупку электробусов.

Благодаря закупке электробусов восстановят маршруты № 9 и № 31, которые изменили на время строительства метро. Кроме того, будут продлены маршруты до новых микрорайонов.

В планах обновление депо № 2 и № 3, которые обслуживают троллейбусные маршруты в заречной части столицы Приволжья.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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