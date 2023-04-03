18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Светящаяся «зебра» появилась на пяти дорогах Нижнего

Поделиться:

Проекционные пешеходные переходы появились на пяти участках нижегородских дорог.

 

Первые пешеходные переходы со светящейся «зеброй» появились в городе еще в сентябре прошлого года. Пилотные технологии применили на дороге на площади Минина в сторону улицы Алексеевской и на бульваре Рокоссовского. Подсветка включается вместе с наружным освещением города в соответствии с графиком.

Еще три таких перехода появились на улице Верхне-Печерской. Они обеспечивают максимальную безопасность для пешеходов и видимость людей для водителей в темное время суток.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: