Светящаяся «зебра» появилась на пяти дорогах Нижнего

Первые пешеходные переходы со светящейся «зеброй» появились в городе еще в сентябре прошлого года. Пилотные технологии применили на дороге на площади Минина в сторону улицы Алексеевской и на бульваре Рокоссовского. Подсветка включается вместе с наружным освещением города в соответствии с графиком.

Еще три таких перехода появились на улице Верхне-Печерской. Они обеспечивают максимальную безопасность для пешеходов и видимость людей для водителей в темное время суток.







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Фото: unsplash