Стало известно, когда по кремлю запустят экскурсии на электрокарах

С 1 апреля возобновляются экскурсии по территории Нижегородского кремля на электромобилях. Прокатиться можно со среды по воскресенье с 10:00 до 19:00.
Круговой маршрут проходит по верхней части:
- от Никольской башни в сторону площади военной техники, к НГХМ, захватывая верхнюю площадку Губернаторского сада и воссозданную колокольню Спасо-Преображенского собора
- затем путь продолжается к Вечному огню, мимо Филармонии и Манежа
- вдоль кремлевской стены электромобили возвращаются в еловый сквер, делают круг по Центральной площади и завершают прогулку у бронзового макета дореволюционного Нижнего
Билеты на экскурсии можно приобрести в сувенирной лавке Кремля около Никольской башни и Елового сквера.
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Фото: архив пресс-служб
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