«МиНиН» на городском кольце

В ближайшее время ожидается пополнение трамвайного парка — четыре новых вагона выйдут на пассажирские линии.

Сейчас проводят пусконаладочные работы, а после обкатки трамваи выйдут на пассажирские линии. Один из них начнет курсировать на маршрут № 8 «поселок Гнилицы — улица Игарская» уже в конце марта.

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Фото: архив пресс-служб