«МиНиН» на городском кольце

На «городское кольцо» — маршрут № 2 «Черный пруд — площадь Лядова — Черный пруд» вышли два трамвая «МиНиН». Сейчас в столице Приволжья работает три таких вагона — еще один на 22 маршруте.
В ближайшее время ожидается пополнение трамвайного парка — четыре новых вагона выйдут на пассажирские линии.
Сейчас проводят пусконаладочные работы, а после обкатки трамваи выйдут на пассажирские линии. Один из них начнет курсировать на маршрут № 8 «поселок Гнилицы — улица Игарская» уже в конце марта.
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Фото: архив пресс-служб
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