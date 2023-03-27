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Транспорт

«МиНиН» на городском кольце

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На «городское кольцо» — маршрут № 2 «Черный пруд — площадь Лядова — Черный пруд» вышли два трамвая «МиНиН». Сейчас в столице Приволжья работает три таких вагона — еще один на 22 маршруте.

 

В ближайшее время ожидается пополнение трамвайного парка — четыре новых вагона выйдут на пассажирские линии.

Сейчас проводят пусконаладочные работы, а после обкатки трамваи выйдут на пассажирские линии. Один из них начнет курсировать на маршрут № 8 «поселок Гнилицы — улица Игарская» уже в конце марта.

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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