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Транспорт

В Нижнем стартовал сезон аренды электросамокатов

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Сезон аренды электросамокатов стартовал в городе: зоны поездок останутся такими же, как и в прошлом году. Парк самокатов достигнет около двух тысяч единиц.

 

С 1 марта электросамокаты получили официальный статус.

Кикшеринг признан частью городской транспортной системы на государственном уровне. Теперь и пользователям сервисов аренды, и владельцам личных самокатов, а также другим участникам движения будет понятно, как взаимодействовать друг с другом на дороге и тротуаре.

Максимально допустимая скорость самокатов — 25 километров в час. Во дворах, в жилых и велосипедных зонах — 20 километров в час. Ответственность водителей электросамокатов определена ПДД.


 

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Фото: unsplash

 

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