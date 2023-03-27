В Нижнем стартовал сезон аренды электросамокатов

Сезон аренды электросамокатов стартовал в городе: зоны поездок останутся такими же, как и в прошлом году. Парк самокатов достигнет около двух тысяч единиц.
С 1 марта электросамокаты получили официальный статус.
Кикшеринг признан частью городской транспортной системы на государственном уровне. Теперь и пользователям сервисов аренды, и владельцам личных самокатов, а также другим участникам движения будет понятно, как взаимодействовать друг с другом на дороге и тротуаре.
Максимально допустимая скорость самокатов — 25 километров в час. Во дворах, в жилых и велосипедных зонах — 20 километров в час. Ответственность водителей электросамокатов определена ПДД.
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Фото: unsplash
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