Нижегородский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание

Большинство представленных маршрутов – внутрироссийские. Можно будет улететь в Москву и Санкт-Петербург, а также в Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Уфу и Челябинск.

Международные рейсы запланированы в Алматы, Анталью, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент и Шарм-эль-Шейх.

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Фото: соцсети аэропорта