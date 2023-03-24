Нижегородский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание

Аэропорт имени Чкалова перейдет на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать с 26 марта до 28 октября. В это время запланированы рейсы по 26 направлениям.
Большинство представленных маршрутов – внутрироссийские. Можно будет улететь в Москву и Санкт-Петербург, а также в Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Уфу и Челябинск.
Международные рейсы запланированы в Алматы, Анталью, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент и Шарм-эль-Шейх.
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Фото: соцсети аэропорта
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