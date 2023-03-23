Обновлен дизайн нижегородских транспортных карт

Дизайн транспортных карт обновили в Нижегородской области. Они представлены в синей цветовой гамме.
Карты можно приобрести во всех пунктах распространения на территории региона, в том числе в кассах метро, газетных киосках и почтовых отделениях.
Напомним, на оборотной стороне транспортной карты нанесен QR-код с зашифрованным уникальным номером карты. С его помощью можно будет пополнить счет карты, не вводя данные вручную.
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Фото: соцсети
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