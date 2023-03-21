У трех станций нижегородского метро установят павильоны

Компания «Стандарт» установит крытые павильоны у спусков в метро на трех станциях. Общая стоимость работ — 111 миллионов рублей.
По одному павильону установят у станций «Парк культуры» и «Ленинская», еще четыре строения возведут у станции «Двигатель революции».
Работы выполнят поэтапно до конца октября 2023 года. Три контракта заключены по начальной максимальной цене.
Старые павильоны с торговыми точками снесли в 2021 году. В правительстве Нижегородской области обещали установить взамен другие конструкции.
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Фото: соцсети
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