У трех станций нижегородского метро установят павильоны

По одному павильону установят у станций «Парк культуры» и «Ленинская», еще четыре строения возведут у станции «Двигатель революции».

Работы выполнят поэтапно до конца октября 2023 года. Три контракта заключены по начальной максимальной цене.

Старые павильоны с торговыми точками снесли в 2021 году. В правительстве Нижегородской области обещали установить взамен другие конструкции.

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Фото: соцсети