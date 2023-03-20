Тактильные сады появятся у новых станций метро в Нижнем

Тактильные сады планируют установить возле новых станций нижегородского метро. Подобный проект уже успешно реализован в Москве.
Эксперты предлагают создать уникальные тактильные сады на новых территориях. Он должен не только украсить пространство, но и дать людям положительные эмоции, ведь растения можно будет рассматривать и трогать.
Его создание предполагает установку специально подобранных элементов ландшафтного дизайна и укладку пешеходных покрытий разной фактуры.
Решение по таким элементам благоустройства примут на финальной стадии строительства новых станций метро.
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Фото: телеграм-канал «Метро НН»
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