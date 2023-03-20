Новые гостиницы откроют в историческом центре Нижнего

В этом году откроют две гостиницы:

арт-отель Bobo на Большой Покровской, 6 на 83 места

отель «История» на улице Кожевенной, 3 на 60 мест

«Мы готовим дополнительные меры поддержки для инвесторов, чтобы в нашем регионе было интересно открывать новые качественные гостиничные проекты, которые будут привлекать в Нижегородскую область еще больше туристов», — отмечает замгубернатора региона Олег Беркович.

Кроме того, в 2024 году планируют открыть отель 4* на пересечении улицы Варварской с улицы Академика Блохиной на 220 номеров.





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Фото: Телеграм-канал Олега Берковича