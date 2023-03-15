Велодорожки могут появиться недалеко от Ярмарки

До 7 апреля 2023 года на сайте проходит голосование за благоустройство городских и общественных пространств, дорог и дворов, площадок школ и детских садов. На их обновление выделено более миллиарда рублей.
В числе предложений, обустройство пешеходной и велосипедной дорожек по улицам Марата и Луначарского — на прилегающей к Ярмарке территории.
Итоги будут подведены 1 мая. А пространства с наибольшим количеством голосов, благоустроят и обновят.
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Фото: Нижний 800
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