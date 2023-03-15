Велодорожки могут появиться недалеко от Ярмарки

В числе предложений, обустройство пешеходной и велосипедной дорожек по улицам Марата и Луначарского — на прилегающей к Ярмарке территории.

Итоги будут подведены 1 мая. А пространства с наибольшим количеством голосов, благоустроят и обновят.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800