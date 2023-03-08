На платных парковках Нижнего введут постоплату

На платных парковках города планируют ввести постоплату к апрелю. Ее можно будет оплатить до конца суток, в которые нижегородцы воспользовались парковкой. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Сейчас ведутся технические работы по настройке системы парковочных пространств. Вносятся изменения в нормативные документы.
Пользователи сами будут выбирать как платить: авансом или по факту.
Напомним, в праздничные дни пользование открытыми парковками бесплатное.
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Фото: unsplash
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