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Транспорт

Изменения в схеме движения на Сенной

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В зоне строительства новой станции метро «Сенная» полностью меняется схема движения. Рассказываем подробности.

 

Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям знаков.

  • с 28 февраля движение по улице Сеченова будет закрыто для автомобилей
  • с 28 февраля для автомобилей вводится в эксплуатацию новая временная дорога
  • с 14 марта будет закрыт проход по улице Сеченова
  • с 14 апреля и до конца строительства будет перенесена остановка общественного транспорта от улицы Сеченова ближе к площади Сенной, установлен новый светофор и закрыт тротуар по одной стороне вдоль Большой Печерской.

 

 

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