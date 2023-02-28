Изменения в схеме движения на Сенной

Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям знаков.

с 28 февраля движение по улице Сеченова будет закрыто для автомобилей

с 28 февраля для автомобилей вводится в эксплуатацию новая временная дорога

с 14 марта будет закрыт проход по улице Сеченова

с 14 апреля и до конца строительства будет перенесена остановка общественного транспорта от улицы Сеченова ближе к площади Сенной, установлен новый светофор и закрыт тротуар по одной стороне вдоль Большой Печерской.

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