Новую канатку построят в Нижнем

Проект полностью реализуется за счет внебюджетных средств в рамках концессионного соглашения.

У канатной дороги будет три станции:

около метро «Заречная»

в конце Заречного бульвара

около ТЦ «Океанис»

По словам губернатора региона, добраться от станции метро «Заречная» до парка «Швейцария» можно будет за 15 минут. Протяженность маршрута — 3340 метров.

Инвестор планирует вложить в проект более 4,3 миллиарда рублей.









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