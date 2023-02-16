Новую канатку построят в Нижнем

Региональное правительство и ГК «Урбантех» подписали концессионное соглашение на строительство канатной дороги через Оку. Ожидается, что к 2025 году она свяжет проспекты Ленина и Гагарина.
автор фото — Никита Духник
Проект полностью реализуется за счет внебюджетных средств в рамках концессионного соглашения.
У канатной дороги будет три станции:
- около метро «Заречная»
- в конце Заречного бульвара
- около ТЦ «Океанис»
По словам губернатора региона, добраться от станции метро «Заречная» до парка «Швейцария» можно будет за 15 минут. Протяженность маршрута — 3340 метров.
Инвестор планирует вложить в проект более 4,3 миллиарда рублей.
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