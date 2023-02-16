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Транспорт

Новую канатку построят в Нижнем

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Региональное правительство и ГК «Урбантех» подписали концессионное соглашение на строительство канатной дороги через Оку. Ожидается, что к 2025 году она свяжет проспекты Ленина и Гагарина.

 

автор фото — Никита Духник

Проект полностью реализуется за счет внебюджетных средств в рамках концессионного соглашения.

У канатной дороги будет три станции:

  • около метро «Заречная»
  • в конце Заречного бульвара
  • около ТЦ «Океанис»

По словам губернатора региона, добраться от станции метро «Заречная» до парка «Швейцария» можно будет за 15 минут. Протяженность маршрута — 3340 метров.

Инвестор планирует вложить в проект более 4,3 миллиарда рублей.




 

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