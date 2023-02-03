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Транспорт

Строительство дублера Покровки могут начать в 2024 году

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Строительство дублера Большой Покровской в Нижнем планируют начать в 2024 году. Об этом сообщает городской департамент.

 

Строительство дублера Большой Покровской предусмотрено на 2024–2030 годы. Пока проект не разработан и стоимость его реализации не определена.

Строительство дублера необходимо для развития центральной части города.

Большая Покровская — пешеходная улица. Поэтому вся транспортная нагрузка идет на прилегающие — Ильинскую и Алексеевскую. Чтобы их разгрузить, необходимо возведение дублера, который пройдет от Малой Покровской вдоль Почаинского оврага с выходом на перспективное строительство Октябрьского бульвара. 

По мнению министра градостроительной деятельности и развития агломераций Марины Раковой, дорога-дублер не решит поставленных задач и не разгрузит прилегающие улицы.


 

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Фото: unsplash


 

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