Строительство дублера Покровки могут начать в 2024 году

Строительство дублера Большой Покровской в Нижнем планируют начать в 2024 году. Об этом сообщает городской департамент.
Строительство дублера Большой Покровской предусмотрено на 2024–2030 годы. Пока проект не разработан и стоимость его реализации не определена.
Строительство дублера необходимо для развития центральной части города.
Большая Покровская — пешеходная улица. Поэтому вся транспортная нагрузка идет на прилегающие — Ильинскую и Алексеевскую. Чтобы их разгрузить, необходимо возведение дублера, который пройдет от Малой Покровской вдоль Почаинского оврага с выходом на перспективное строительство Октябрьского бульвара.
По мнению министра градостроительной деятельности и развития агломераций Марины Раковой, дорога-дублер не решит поставленных задач и не разгрузит прилегающие улицы.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)