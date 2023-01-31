Электротакси начало работать в Нижнем Новгороде

Первые нижегородские электротакси презентовали на площади Минина и Пожарского 31 января. Рассказываем, где и как можно вызвать электротакси, сколько всего электромобилей в городе и на какую сумму вышел весь проект.
По Нижнему Новгороду можно перемещаться на электротакси.
- Яндекс Go выпустит на линии «комфорт» и «комфорт +» 180 машин марки Evolute. К сожалению, пока нельзя предугадать, какая именно машина приедет по заказу.
- К весне 2023 года количество электромобилей в Яндекс Go планируют увеличить до 250.
- Это совместный проект компании «Оператор электродвижения» и правительства Нижегородской области.
- Нижний участвует в программе поддержки регионов, поэтому на проект выделяют субсидии из федерального бюджета.
- На проект потратили 750 миллионов рублей. Большую часть суммы — на электромобили. И примерно треть — на зарядные устройства.
- Стоимость одного электромобиля — примерно 2 млн рублей.
- В Нижнем Новгороде 62 зарядные станции для электромобилей. 44 из них от компании «Оператор электродвижения».
- Заряжать электромобиль можно с помощью приложения. На каждой зарядной станции есть инструкция.
- Два электромобиля могут заряжаться одновременно от одной станции.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: «Для нас самое главное — вклад в осознанное потребление. Мы делаем ставку на устойчивое развитие, несмотря на все перипетии на внешних рынках и в геополитике, и продолжаем развивать электротранспорт. Это приоритет для страны в целом. По сути мы первые в России запустили электрические такси».
Генеральный директор компании «Оператор электродвижения» Алексей Тихонов: «У электромобилей есть два основных преимущества. Первое — это более экономичное транспортное средство. Второе, уже глазами пассажира, — оно более комфортное. Электромобиль бесшумный, в нем приятно ехать. Это нужно просто один раз испытать и понять».
Текст и фото: Анастасия Андреянова
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