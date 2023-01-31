Электротакси начало работать в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: «Для нас самое главное — вклад в осознанное потребление. Мы делаем ставку на устойчивое развитие, несмотря на все перипетии на внешних рынках и в геополитике, и продолжаем развивать электротранспорт. Это приоритет для страны в целом. По сути мы первые в России запустили электрические такси».

Генеральный директор компании «Оператор электродвижения» Алексей Тихонов: «У электромобилей есть два основных преимущества. Первое — это более экономичное транспортное средство. Второе, уже глазами пассажира, — оно более комфортное. Электромобиль бесшумный, в нем приятно ехать. Это нужно просто один раз испытать и понять».