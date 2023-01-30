Транспортный хаб создадут в Нижегородской области

В радиусе 1000 километров от столицы Приволжья проживает 84 миллиона человек — это больше половины населения страны.

Создание хаба позволит решить логистические задачи для Республики Беларусь.

Кроме того, перспективные площадки для размещения хаба расположены около рек, при этом могут обслуживаться железнодорожным транспортом.





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Фото: unsplash





