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Транспорт

Транспортный хаб создадут в Нижегородской области

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В Нижегородской области планируют создать мультимодальный транспортный хаб. Вопрос обсуждался на заседании регионального правительства и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

 

В радиусе 1000 километров от столицы Приволжья проживает 84 миллиона человек — это больше половины населения страны.

Создание хаба позволит решить логистические задачи для Республики Беларусь.

Кроме того, перспективные площадки для размещения хаба расположены около рек, при этом могут обслуживаться железнодорожным транспортом.


 

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Фото: unsplash



 

 

 

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