18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Нижний получит почти 160 трамваев «МиНиН»

Поделиться:

Почти 160 новых трамваев «МиНиН» получит столица Приволжья в ближайшие два года. Об этом сообщает НО «Нижегородэлектротранс» в социальных сетях.

 

В этом году в Нижний поставят 89 трамваев «МиНиН», а в 2024-м — еще 80. Всего же до 2026 года будет закуплено 170 новых вагонов.

Новые трамваи будет тестироваться в Автозаводском районе, а затем — в нагорной части города. Вагоны выпускаются в Ворсме.

Параллельно идет модернизация трамвайной инфраструктуры, которая рассчитана на четыре этапа. Также будут установлены новые остановочные павильоны и обновлены три трамвайных депо.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: телеграм Глеба Никитина

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: