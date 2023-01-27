Нижний получит почти 160 трамваев «МиНиН»

В этом году в Нижний поставят 89 трамваев «МиНиН», а в 2024-м — еще 80. Всего же до 2026 года будет закуплено 170 новых вагонов.

Новые трамваи будет тестироваться в Автозаводском районе, а затем — в нагорной части города. Вагоны выпускаются в Ворсме.

Параллельно идет модернизация трамвайной инфраструктуры, которая рассчитана на четыре этапа. Также будут установлены новые остановочные павильоны и обновлены три трамвайных депо.





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Фото: телеграм Глеба Никитина