Нижний получит почти 160 трамваев «МиНиН»

Почти 160 новых трамваев «МиНиН» получит столица Приволжья в ближайшие два года. Об этом сообщает НО «Нижегородэлектротранс» в социальных сетях.
В этом году в Нижний поставят 89 трамваев «МиНиН», а в 2024-м — еще 80. Всего же до 2026 года будет закуплено 170 новых вагонов.
Новые трамваи будет тестироваться в Автозаводском районе, а затем — в нагорной части города. Вагоны выпускаются в Ворсме.
Параллельно идет модернизация трамвайной инфраструктуры, которая рассчитана на четыре этапа. Также будут установлены новые остановочные павильоны и обновлены три трамвайных депо.
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Фото: телеграм Глеба Никитина
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