«Икар» запускает авиаперелеты из Нижнего в Тюмень

Первый рейс запланирован на 5 января, затем — дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

Отправление из Нижнего — в 0:10, прибытие в Тюмень — в 4:30. Обратно вылет в 5:30, прибытие в столицу Приволжья — в 5:50.

Сейчас авиакомпания уже совершает прямые регулярные рейсы в Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Оренбург, Пермь, Сочи, Уфу.





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Фото: unsplash