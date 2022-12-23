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Транспорт

«Икар» запускает авиаперелеты из Нижнего в Тюмень

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Авиакомпания «Икар» будет выполнять полеты из Нижнего Новгорода в Тюмень с 5 января. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта имени Чкалова.

 

Первый рейс запланирован на 5 января, затем — дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

Отправление из Нижнего — в 0:10, прибытие в Тюмень — в 4:30. Обратно вылет в 5:30, прибытие в столицу Приволжья — в 5:50.

Сейчас авиакомпания уже совершает прямые регулярные рейсы в Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Оренбург, Пермь, Сочи, Уфу.


 

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Фото: unsplash

 

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