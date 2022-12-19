Новогодние составы в нижегородском метро

Подвижной состав метрополитена Нижнего украшают к Новому году. Праздничные вагоны запустят 19 декабря, кататься по городу они будут до 13 января. Об этом сообщает МП «Нижегородское метро».
Подземный транспорт украсят гирляндами, мишурой, рисунками и плакатами. Над созданием новогодних составов трудятся 15 человек.
Два четырехвагонных состава уже подготовлены. Поезда выйдут на Автозаводскую и Сормовскую линии.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: МП «Нижегородское метро»
Комментарии (0)