Новогодние составы в нижегородском метро

Подземный транспорт украсят гирляндами, мишурой, рисунками и плакатами. Над созданием новогодних составов трудятся 15 человек.

Два четырехвагонных состава уже подготовлены. Поезда выйдут на Автозаводскую и Сормовскую линии.







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Фото: МП «Нижегородское метро»