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Транспорт

Новогодние составы в нижегородском метро

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Подвижной состав метрополитена Нижнего украшают к Новому году. Праздничные вагоны запустят 19 декабря, кататься по городу они будут до 13 января. Об этом сообщает МП «Нижегородское метро».

 

Подземный транспорт украсят гирляндами, мишурой, рисунками и плакатами. Над созданием новогодних составов трудятся 15 человек.

Два четырехвагонных состава уже подготовлены. Поезда выйдут на Автозаводскую и Сормовскую линии.



 

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Фото: МП «Нижегородское метро»

 

 

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