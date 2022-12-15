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Транспорт

Нижний в топе ж/д направлений на новогодние праздники

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В топ-10 популярных ж/д направлений на новогодние праздники вошел Нижний Новгород. Данные опубликовали аналитики сервиса Туту.ру. Они изучили данные по приобретенным билетам с 1 декабря по 10 января.

 

Направление Москва — Нижний Новгород на втором месте по популярности. За билет туристы заплатят примерно 1 571 рубль в одну сторону.

Среди популярных направлений из столицы — Ростов-на-Дону, Симферополь, Краснодар, Воронеж, Казань и Ярославль. Также в топ-10 по спросу входят железнодорожные направления Краснодар — Адлер и Сочи — Краснодар.


 

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Фото: Telegram-канал «Горький Нижний»

 



 

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