Нижний в топе ж/д направлений на новогодние праздники

В топ-10 популярных ж/д направлений на новогодние праздники вошел Нижний Новгород. Данные опубликовали аналитики сервиса Туту.ру. Они изучили данные по приобретенным билетам с 1 декабря по 10 января.
Направление Москва — Нижний Новгород на втором месте по популярности. За билет туристы заплатят примерно 1 571 рубль в одну сторону.
Среди популярных направлений из столицы — Ростов-на-Дону, Симферополь, Краснодар, Воронеж, Казань и Ярославль. Также в топ-10 по спросу входят железнодорожные направления Краснодар — Адлер и Сочи — Краснодар.
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Фото: Telegram-канал «Горький Нижний»
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