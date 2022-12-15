Нижний в топе ж/д направлений на новогодние праздники

Направление Москва — Нижний Новгород на втором месте по популярности. За билет туристы заплатят примерно 1 571 рубль в одну сторону.

Среди популярных направлений из столицы — Ростов-на-Дону, Симферополь, Краснодар, Воронеж, Казань и Ярославль. Также в топ-10 по спросу входят железнодорожные направления Краснодар — Адлер и Сочи — Краснодар.





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Фото: Telegram-канал «Горький Нижний»





