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Нижегородские съезды и мосты обрабатывают от льда

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Противогололедными материалами обрабатывают съезды, мосты и территории остановок в Нижнем Новгороде.

 

Спецтехника покрыла противогололедными материалами самые сложные участки – подъемы, съезды, мосты и места торможения на остановках общественного транспорта.

Обработка производилась по адресам: проспект Молодежный, метромост, Канавинский, Молитовский и Мызинский мосты, Комсомольское шоссе, спуск по улице Самаркандская и на Стрелке.

Кроме того, обработали улицы: Керченская, Новикова-Прибоя, Ларина, Кащенко, Горная, 40 лет Октября, 40 лет Победы, Геологов, Шапошникова, Шатковская, Кузбасская, Академика Сахарова, Корейская, Терешковой, Полевая, Цветочная, Ванеева, Надежды Сусловой, Дубравная, Богородского, Гагарина, Центральная, Учительская, Ларина. А также проспект Гагарина, Анкудиновское шоссе, Окский съезд, ЗКПД, поселок Окский берег.


 

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Фото: unsplash

 

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