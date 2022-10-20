Временную дорогу строят у Сенной

Транспорт планируют пустить в обход строительной площадки. Дорога пойдет от бывшей автостанции через снесенные гаражи для подъезда к мечети, жилым домам и канатной дороге с выходом на Казанскую набережную.

Кроме того, на Большой Печерской демонтировали гаражи и строения на территории будущего котлована. Здесь же расчистят пространство. Обустройство котлована планируют завершить до конца года.







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Фото: сайт администрации Нижнего Новгорода